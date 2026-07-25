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Венгрия при Мадьяре превращается в Венесуэлу без нефти, считает Орбан - РИА Новости, 25.07.2026
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12:58 25.07.2026 (обновлено: 15:24 25.07.2026)
Венгрия при Мадьяре превращается в Венесуэлу без нефти, считает Орбан

Орбан: режим автократии превращает Венгрию в Венесуэлу, но без нефти

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава правительства Виктор Орбан заявил, что режим автократии, который выстраивает новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, превращает страну в Венесуэлу, но без нефти.
  • Орбан утверждает, что цель нового режима — исключить руководство "Фидеса" из политики и сделать невозможной политическую альтернативу.
  • Он предупредил, что граждане однажды могут обнаружить, что у них нет защиты перед государством.
БУДАПЕШТ, 25 июл — РИА Новости. Режим автократии, который выстраивает новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, превращает страну в Венесуэлу, но без нефти, заявил бывший глава правительства Виктор Орбан.
«

"Тиса" хочет и начинает строить новый режим автократии. Их цель — исключить руководство "Фидеса" из политики, нелегитимными решениями сделать невозможной политическую альтернативу. А сейчас они работают над физическим уничтожением "Фидеса", — сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью.

По его словам, подобные методы работы с оппозицией приведут к тому, что "Венгрия станет Венесуэлой, но без нефтяных запасов".
"Сейчас избиратели "Тисы" думают, что произвол направлен только против "Фидеса". Однако суть произвола в том, что власти не видят ограничений. Но смысл произвола в том, что власть не видит границ. И граждане однажды проснутся и увидят, что их некому защитить перед государством", — отметил Орбан.
Ранее Орбан заявлял, что после того, как президента Венгрии Тамаша Шуйока отправили в отставку, изменив конституцию, последующие президенты Венгрии будут нелегитимны.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Премьер Венгрии Мадьяр вызвал Орбана на открытые дебаты
21 июля, 12:35
 
В миреВенгрияВенесуэлаВиктор ОрбанПетер МадьярТамаш Шуйок
 
 
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