Венгрия при Мадьяре превращается в Венесуэлу без нефти, считает Орбан

"Тиса" хочет и начинает строить новый режим автократии. Их цель — исключить руководство "Фидеса" из политики, нелегитимными решениями сделать невозможной политическую альтернативу. А сейчас они работают над физическим уничтожением "Фидеса", — сказал Орбан , выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью.

"Сейчас избиратели "Тисы" думают, что произвол направлен только против "Фидеса". Однако суть произвола в том, что власти не видят ограничений. Но смысл произвола в том, что власть не видит границ. И граждане однажды проснутся и увидят, что их некому защитить перед государством", — отметил Орбан.