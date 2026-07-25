Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки назвало сроки перехода университетов на обновленную систему - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 25.07.2026 (обновлено: 09:30 25.07.2026)
Минобрнауки назвало сроки перехода университетов на обновленную систему

Российские вузы перейдут на обновленную систему образования не позднее 2030 года

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Студенты в аудитории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года, сообщили в Минобрнауки.
  • В пилотном проекте участвуют 17 университетов.
  • Аспирантура стала отдельным видом профессионального образования в рамках пилотного проекта.
МОСКВА, 25 июл РИА Новости. Все российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
"В пилотном проекте по переходу на обновленную систему высшего образования участвуют 17 университетов. Сначала эти 17, потом все остальные. Планируется, что не позднее 2030 года наша система высшего образования, наши университеты полностью перейдут на обновленную систему", — сказал он.
Приемная комиссия - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Минобрнауки предложило создать платформу для онлайн-поступления в вузы
Вчера, 08:33
По словам замминистра, образование — это консервативная сфера, поэтому важно действовать как уверенно и последовательно, так и очень аккуратно, чтобы не навредить, а, наоборот, улучшить качество подготовки в вузах.
В 2023 году стартовал пилотный проект, в который входят 17 университетов. Студенты будут обучаться по 581 образовательной программе.
О старте пробного проекта объявили в мае 2023 года. В нем участвовали шесть вузов: МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.
В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального обучения, нацеленным на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров.
Здание МГИМО - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Названы вузы с самыми большими зарплатами выпускников
8 июля, 03:45
 
ОбществоРоссияКонстантин МогилевскийОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала