Жителя Омской области заподозрили в двойном убийстве

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Омской области приревновал свою сожительницу и зарезал ее.

Через несколько дней подозреваемый убил женщину-таксиста, которая везла его с места преступления.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве двух женщин, он арестован.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Житель Омской области приревновал свою девушку к знакомым и зарезал ее, после чего убил женщину-таксиста, которая везла его с места преступления, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.

Тело 36-летней женщины, работающей водителем такси, было найдено в районе 35-го км трассы Шербакуль – Омск . Следователи выяснили, что днем 17 июля в полицию поступил вызов по кнопке тревожной сигнализации, установленной в такси. Сотрудники и врачи "скорой" обнаружили в поле съехавший с трассы автомобиль. Машина врезалась в дерево. Рядом с авто находился мужчина с телесными повреждения, а в нескольких метрах от него - тело девушки с множественными ножевыми ранениями. На ее руках было множество следов от ударов ножом. Мужчину задержали. Им оказался 29-летний житель Омска. Ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

"Следователи предположили, что подозреваемый может быть причастен к еще одному убийству - своей сожительницы, о безвестном отсутствии которой заявила ее сестра. Когда следователи приехали в квартиру, которую снимала женщина, и вскрыли дверь, то обнаружили тело 42-летней потерпевшей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - сообщили в пресс-службе.

Как выяснили следователи, в квартире на Космическом проспекте в Омске мужчина выпивал в компании знакомых, далее он приревновал сожительницу и нанес ей несколько ударов ножом, отчего она скончалась.

"Через несколько дней подозреваемый, вызвав такси, в пути следования нанес множественные ножевые ранения девушке-водителю такси, от которых она скончалась на месте", - добавили в пресс-службе.