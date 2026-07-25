В Турции россиянин спас девочку, унесенную бурным течением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский турист Данил Левенко спас унесенную бурным течением девочку в турецком Кемере.
- Девочку ненесло вниз по реке, но турист успел схватить ребенка и передать его родителям, никто не пострадал.
- Видео подвига россиянина стало вирусным в турецком сегменте социальных сетей, пользователи называют его героическим.
АНКАРА, 25 июл - РИА Новости. Видео, на котором российский турист Данил Левенко спасает унесенную бурным течением девочку в турецком Кемере, стремительно набирает популярность в социальных сетях Турции, пользователи называют поступок россиянина героическим.
По данным Beyaz Gazete, Trend Haber и других турецких СМИ, турист из Череповца отдыхал у горной реки в Кемере. Когда он выходил на берег, то заметил под водой девочку, которую сильное течение несло вниз по реке. Мужчина успел схватить ребенка и передать его родителям. Сообщается, что девочка не пострадала.
Опубликованные кадры быстро стали вирусными в турецком сегменте социальных сетей. Пользователи массово благодарят российского туриста за решительные действия, называя его героем и отмечая, что именно его мгновенная реакция спасла ребенку жизнь.
"Российский турист молниеносно сориентировался, поймал ребенка и передал его родителям. Он спас жизнь!" - пишет в соцсети Х пользователь Yzb Hakan.
"Российский турист, отдыхавший в Турции вместе с друзьями, спас маленькую девочку, которая попала в течение и оказалась в опасности", - пишет Фикрет Озер.
"Ты настоящий герой, король!" - написал пользователь Аданалы Кенан.
Горные реки в районе Кемера отличаются сильным течением, особенно после осадков. Спасательные службы регулярно призывают туристов соблюдать осторожность при купании и переходе через такие водоемы.