В Турции опрокинулся автобус, пострадали 40 человек

"В автобусе находились 42 человека, в том числе трое сотрудников компании. В результате аварии пострадали 40 человек", - пишет издание.

На место происшествия были направлены многочисленные бригады скорой помощи, полиции и спасательных служб. Пострадавших доставили в больницы Кырыккале, где им оказывается медицинская помощь.