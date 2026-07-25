В Турции опрокинулся автобус, пострадали 40 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В турецкой провинции Кырыккале автобус с 42 пассажирами опрокинулся, пострадали 40 человек.
- Авария произошла ночью на автодороге Кырыккале — Самсун, причины случившегося устанавливаются.
АНКАРА, 25 июл - РИА Новости. Сорок человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в турецкой провинции Кырыккале, сообщила газета Cumhuriyet.
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"В автобусе находились 42 человека, в том числе трое сотрудников компании. В результате аварии пострадали 40 человек", - пишет издание.
По данным газеты, ДТП произошло ночью на автодороге Кырыккале - Самсун в районе квартала Кимески. Водитель автобуса по пока не установленной причине потерял управление, после чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.
На место происшествия были направлены многочисленные бригады скорой помощи, полиции и спасательных служб. Пострадавших доставили в больницы Кырыккале, где им оказывается медицинская помощь.
Причины аварии устанавливаются. По предварительной информации, среди пострадавших нет иностранных граждан.