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Захарова отреагировала на удары ВСУ по турбазам в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2026
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13:38 25.07.2026 (обновлено: 13:46 25.07.2026)
Захарова отреагировала на удары ВСУ по турбазам в Запорожской области

Захарова назвала удар ВСУ по турбазам в Запорожской области методом террористов

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала удары по мирному населению методом террористов.
  • В ночь на 25 июля ВСУ атаковали базы отдыха в Кирилловке, расположенные в Запорожской области, в результате погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости удары по турбазам в Запорожской области, отметила, что наносить удары по мирному населению - это метод террористов.
"Метод, который используют террористы, — удары по мирному населению", - сказала Захарова агентству.
В ночь на 25 июля ВСУ с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха. В результате погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.
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