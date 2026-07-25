Захарова отреагировала на удары ВСУ по турбазам в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала удары по мирному населению методом террористов.
- В ночь на 25 июля ВСУ атаковали базы отдыха в Кирилловке, расположенные в Запорожской области, в результате погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости удары по турбазам в Запорожской области, отметила, что наносить удары по мирному населению - это метод террористов.
"Метод, который используют террористы, — удары по мирному населению", - сказала Захарова агентству.
В ночь на 25 июля ВСУ с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха. В результате погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18