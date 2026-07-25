Новак заявил о сокращении дефицита на рынке топлива в регионах

«

"В целом по стране ситуация более стабильная, хотя наблюдается еще и дефицит на рынке, но уже в меньшем объеме, гораздо меньше. И снизилось количество регионов, где у нас наблюдается, скажем так, перебои или очереди. <...> Многие регионы снимают ограничения", - сказал он журналистам.