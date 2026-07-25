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Новак заявил о сокращении дефицита на рынке топлива в регионах - РИА Новости, 25.07.2026
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16:16 25.07.2026
Новак заявил о сокращении дефицита на рынке топлива в регионах

Новак заявил о снижении числа регионов с очередями на АЗС и снятии ограничений

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дефицит топлива на рынке России сокращается, заявил вице-премьер Новак.
  • Снизилось количество регионов с очередями на АЗС, и многие субъекты снимают ограничения на топливо.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС, и многие субъекты снимают ограничения на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак.
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"В целом по стране ситуация более стабильная, хотя наблюдается еще и дефицит на рынке, но уже в меньшем объеме, гораздо меньше. И снизилось количество регионов, где у нас наблюдается, скажем так, перебои или очереди. <...> Многие регионы снимают ограничения", - сказал он журналистам.
Новак подчеркнул, что ситуация с топливом в регионах выравнивается, и те меры, которые приняло правительство, работают.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Биржа изменила правила торгов для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяники максимизировали производство и поставки топлива внутри страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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