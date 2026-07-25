В Тольятти арестовали охранника, подозреваемого в причинении смерти ребенку

САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство следователи о заключении под стражу охранника из Тольятти, который стягивал 10-летнего мальчика с забора, в результате чего тот напоролся на прут и впоследствии умер в больнице, сообщает прокуратура Самарской области.