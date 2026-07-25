В Тольятти арестовали охранника, подозреваемого в причинении смерти ребенку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу охранника из Тольятти, который подозревается в причинении смерти ребенку.
- Охранник потащил на себя 10-летнего мальчика, в результате чего тот напоролся на прут забора и скончался в больнице.
- Самарский филиал компании «Т Плюс» сообщил о проверке всех охранников после происшествия и пообещал оказать помощь семье погибшего мальчика.
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство следователи о заключении под стражу охранника из Тольятти, который стягивал 10-летнего мальчика с забора, в результате чего тот напоролся на прут и впоследствии умер в больнице, сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее следователи задержали сотрудника ЧОП в Тольятти, который подозревается в причинении смерти ребенку. Он увидел на охраняемой территории 10-летнего мальчика, перебирающегося через забор, схватил и потащил на себя. В результате ребенок напоролся на прут и получил телесные повреждения, от которых скончался на следующий день в больнице. Охранник был задержан.
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"Сегодня, 25 июля 2026 года поддержанное прокуратурой ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому удовлетворено. Мужчина заключен под стражу до 23 сентября 2026 года", - говорится в сообщении надзорного ведомства в канале на платформе "Макс".
Самарский филиал компании "Т Плюс", чей объект охранял сотрудник ЧОП, сообщил в пятницу о проверке всех охранников после происшествия. Компания также пообещала оказать всестороннюю помощь семье погибшего мальчика.