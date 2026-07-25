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В Тольятти арестовали охранника, подозреваемого в причинении смерти ребенку - РИА Новости, 25.07.2026
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14:46 25.07.2026 (обновлено: 14:47 25.07.2026)
В Тольятти арестовали охранника, подозреваемого в причинении смерти ребенку

В Тольятти арестовали охранника после смерти мальчика, перелезавшего через забор

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу охранника из Тольятти, который подозревается в причинении смерти ребенку.
  • Охранник потащил на себя 10-летнего мальчика, в результате чего тот напоролся на прут забора и скончался в больнице.
  • Самарский филиал компании «Т Плюс» сообщил о проверке всех охранников после происшествия и пообещал оказать помощь семье погибшего мальчика.
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство следователи о заключении под стражу охранника из Тольятти, который стягивал 10-летнего мальчика с забора, в результате чего тот напоролся на прут и впоследствии умер в больнице, сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее следователи задержали сотрудника ЧОП в Тольятти, который подозревается в причинении смерти ребенку. Он увидел на охраняемой территории 10-летнего мальчика, перебирающегося через забор, схватил и потащил на себя. В результате ребенок напоролся на прут и получил телесные повреждения, от которых скончался на следующий день в больнице. Охранник был задержан.
«

"Сегодня, 25 июля 2026 года поддержанное прокуратурой ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому удовлетворено. Мужчина заключен под стражу до 23 сентября 2026 года", - говорится в сообщении надзорного ведомства в канале на платформе "Макс".

Самарский филиал компании "Т Плюс", чей объект охранял сотрудник ЧОП, сообщил в пятницу о проверке всех охранников после происшествия. Компания также пообещала оказать всестороннюю помощь семье погибшего мальчика.
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