Токаев отказался быть посредником в урегулировании на Украине

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия, как великая страна, справится с урегулированием на Украине без посредников, заявил в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля. Беседа Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась перед пленарным заседанием форума в субботу, на повестке встречи были актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.