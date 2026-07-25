Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия справится с урегулированием ситуации на Украине без посредников.
- Он добавил, что категорически отказывается быть посредником.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия, как великая страна, справится с урегулированием на Украине без посредников, заявил в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Казахстан - не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия это - великая страна, русский народ - это великий народ, и как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня", - сказал Токаев.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля. Беседа Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась перед пленарным заседанием форума в субботу, на повестке встречи были актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.