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Токаев отказался быть посредником в урегулировании на Украине - РИА Новости, 25.07.2026
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18:40 25.07.2026
Токаев отказался быть посредником в урегулировании на Украине

Токаев заявил, что отказывается быть посредником в украинском урегулировании

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия справится с урегулированием ситуации на Украине без посредников.
  • Он добавил, что категорически отказывается быть посредником.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия, как великая страна, справится с урегулированием на Украине без посредников, заявил в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Казахстан - не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия это - великая страна, русский народ - это великий народ, и как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня", - сказал Токаев.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля. Беседа Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась перед пленарным заседанием форума в субботу, на повестке встречи были актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.
Токаев об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Токаев высказался об урегулировании конфликта на Украине
Вчера, 15:43
 
РоссияКазахстанУкраинаКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
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