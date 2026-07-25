Российская теннисистка Панова вышла в финал парного турнира в Гамбурге

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Александра Панова в дуэте с бельгийкой Магали Кемпен вышла в финал парного турнира категории WTA 250 в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.