Российская теннисистка Панова вышла в финал парного турнира в Гамбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Александра Панова в паре с бельгийкой Магали Кемпен вышла в финал парного турнира категории WTA 250 в Гамбурге.
- В полуфинале они обыграли Ирину Хромачеву и Анастасию Детюк со счетом 6:4, 6:3.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Александра Панова в дуэте с бельгийкой Магали Кемпен вышла в финал парного турнира категории WTA 250 в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В полуфинальном матче Панова и Кемпен обыграли россиянку Ирину Хромачеву и чешку Анастасию Детюк со счетом 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.
В финале Панова и Кемпен сыграют со словенками Далилой Якупович и Никой Радишич.
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