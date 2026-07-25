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Российская теннисистка Панова вышла в финал парного турнира в Гамбурге - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Теннис
 
14:18 25.07.2026
Российская теннисистка Панова вышла в финал парного турнира в Гамбурге

Россиянка Панова и бельгийка Кемпен вышли в финал парного турнира в Гамбурге

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРоссийская теннисистка Александра Панова
Российская теннисистка Александра Панова - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российская теннисистка Александра Панова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Александра Панова в паре с бельгийкой Магали Кемпен вышла в финал парного турнира категории WTA 250 в Гамбурге.
  • В полуфинале они обыграли Ирину Хромачеву и Анастасию Детюк со счетом 6:4, 6:3.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Александра Панова в дуэте с бельгийкой Магали Кемпен вышла в финал парного турнира категории WTA 250 в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В полуфинальном матче Панова и Кемпен обыграли россиянку Ирину Хромачеву и чешку Анастасию Детюк со счетом 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.
В финале Панова и Кемпен сыграют со словенками Далилой Якупович и Никой Радишич.
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