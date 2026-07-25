ВС России поразили сухогруз в порту Николаева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России поразила сухогруз в порту "Николаев".
- Он доставлял грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Армия России поразила в порту "Николаев" сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
ВС РФ в ночь на субботу продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
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"В результате ударов: в порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
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