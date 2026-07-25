SpaceX успешно провела 13-й тестовый запуск корабля Starship

Краткий пересказ от РИА ИИ Компания SpaceX успешно осуществила 13-й испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Starship с космодрома Starbase в Техасе.

В план запуска входит вывод спутников Starlink V3, повторное включение одного двигателя Raptor в открытом космосе, а также контролируемый вход верхней ступени в атмосферу, спуск и приводнение в Индийском океане.

Впервые Starship выведет в космос 20 спутников Starlink V3 для расширения емкости сети и увеличения скорости связи.

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Компания SpaceX после серии переносов из-за непогоды и автоматической отмены на старте успешно осуществила 13-й испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Starship с космодрома Starbase в Техасе, следует из прямой Компания SpaceX после серии переносов из-за непогоды и автоматической отмены на старте успешно осуществила 13-й испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Starship с космодрома Starbase в Техасе, следует из прямой трансляции запуска.

Ракета Starship оторвалась от земли в 17.51 по местному центральному времени (в 1.51 мск субботы).

Запуск 13-й миссии Starship откладывали трижды. Первую попытку старта отменили в последний момент - автоматика остановила отсчет за секунды до пуска из-за технических параметров, а последующие переносы были связаны с неблагоприятными погодными условиями в районе космодрома Starbase в штате Техас

В план запуска входит вывод спутников Starlink V3, повторное включение одного двигателя Raptor в открытом космосе, а также контролируемый вход верхней ступени в атмосферу, спуск и приводнение в Индийском океане , говорится в описании запуска на сайте SpaceX.

Впервые Starship выведет в космос 20 спутников Starlink V3 для расширения емкости сети и увеличения скорости связи, согласно данным SpaceX. В ходе теста спутники раскроют солнечные панели, антенны и попробуют связаться со всей группировкой через лазеры. Находясь на той же суборбитальной траектории, что и Starship, они полностью сгорят в атмосфере примерно через 20 минут после сброса.