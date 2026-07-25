Фигуристка Медведева раскрыла подробности о будущей свадьбе с Гайнутдиновым

Краткий пересказ от РИА ИИ Евгения Медведева рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Ильдаром Гайнутдиновым в Москве.

На свадьбе ожидается более 100 гостей, несмотря на первоначальные планы отметить событие в узком кругу.

Свадьба пройдет летом в центре столицы.

ТОКИО, 25 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Прославленная российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в интервью РИА Новости, что планирует сыграть с танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым крупную свадьбу в Москве, пригласив на мероприятие более 100 человек.

"Если говорить о том, в широком или узком кругу будет свадьба, то из-за того, что мы люди в определенной степени медийные, - у Ильдара много проектов, он работает в нескольких театрах и много гастролирует, у меня тем более - поэтому у нас очень много хороших знакомых и друзей, и в нашем случае получился достаточно большой список гостей. Свадьба планируется крупная, но при этом она не будет чем-то медийным", - рассказала Медведева.

Фигуристка рассказала, что сначала они с Ильдаром Гайнутдиновым думали провести торжество в узком кругу.

« "Мы думали отметить узким кругом, в пределах 50 человек гостей, но так не получается. В результате будет намного больше 100 человек, но при этом это все близкие люди, с которыми мы контактируем и общаемся практически каждый день. Удивительно, насколько такое событие, как свадьба, открывает тебе число людей, с которыми ты по-настоящему общаешься, по работе или внутри семьи. В результате получился огромный список гостей, так что свадьба получается крупная, но при этом все – свои", - подчеркнула Медведева.

Свадьба пройдет уже скоро – летом, но Медведева не стала раскрывать дату, а о месте проведения сказала, что торжество пройдет в центре Москвы

"Это будет этим летом, прямо в центре Москвы. Потому что большинство гостей – люди очень занятые, выездную свадьбу мы даже не рассматривали. Люди заняты по работе, тем более это вторая половина лета, осень надвигается, многие начинают готовить детей к школе. Поэтому мы выбрали локацию, которая будет удобна и нам, и гостям", - сказала Евгения Медведева.

В завершение интервью она сказала, что к свадьбе все готово, включая платье.