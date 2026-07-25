Расчеты БПЛА уничтожили четыре грузовика ВСУ в Сумской области

КУРСК, 25 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем российской группировки войск "Север" за сутки уничтожили четыре грузовых автомобиля ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Жонглер.

"По ним были применены ударные FPV-дроны и БПЛА "Молния-2". Все цели были успешно уничтожены", - сообщил он.