Рейтинг@Mail.ru
Расчеты БПЛА уничтожили четыре грузовика ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 25.07.2026
Расчеты БПЛА уничтожили четыре грузовика ВСУ в Сумской области

Беспилотники "Севера" за сутки уничтожили четыре грузовика ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили четыре грузовых автомобиля ВСУ в Сумской области.
  • Расчеты БПЛА ведут круглосуточную воздушную разведку в Сумской области и не допускают перемещения техники противника.
КУРСК, 25 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем российской группировки войск "Север" за сутки уничтожили четыре грузовых автомобиля ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Жонглер.
"Расчеты БПЛА ведут круглосуточную воздушную разведку в своей зоне ответственности Сумской области и работают над недопущением попыток перемещения техники противника", - рассказал он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Российский боец рассказал, как FPV-дроны охотятся за роботами ВСУ
07:10
Он отметил, что благодаря работе расчетов разведывательных БПЛА за сутки были обнаружены в разных местах четыре грузовых автомобиля ВСУ.
"По ним были применены ударные FPV-дроны и БПЛА "Молния-2". Все цели были успешно уничтожены", - сообщил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала