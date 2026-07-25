Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили четыре грузовых автомобиля ВСУ в Сумской области.
- Расчеты БПЛА ведут круглосуточную воздушную разведку в Сумской области и не допускают перемещения техники противника.
КУРСК, 25 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем российской группировки войск "Север" за сутки уничтожили четыре грузовых автомобиля ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Жонглер.
"Расчеты БПЛА ведут круглосуточную воздушную разведку в своей зоне ответственности Сумской области и работают над недопущением попыток перемещения техники противника", - рассказал он.
Он отметил, что благодаря работе расчетов разведывательных БПЛА за сутки были обнаружены в разных местах четыре грузовых автомобиля ВСУ.
"По ним были применены ударные FPV-дроны и БПЛА "Молния-2". Все цели были успешно уничтожены", - сообщил он.
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22 июня 2022, 17:18