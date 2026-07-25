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Артиллерия и дроны "Севера" в июле ликвидировали 350 боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.07.2026
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Артиллерия и дроны "Севера" в июле ликвидировали 350 боевиков ВСУ

Бойцы "Севера" в июле ликвидировали 350 боевиков ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПЛА и артиллеристы 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали более 350 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении с начала июля.
  • Воздушная разведка фиксирует любые передвижения ВСУ, пресекая попытки ротации и организации контрнаступательных действий.
  • Поражение наносится ствольной и реактивной артиллерией разных калибров, а также ударными дронами.
БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Более 350 украинских военнослужащих ликвидировали с начала июля на харьковском направлении операторы БПЛА и артиллеристы 11-го армейского корпуса группировки "Север", рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БпС корпуса с позывным Карта.
"Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерийский орудий 11-го армейского корпуса группировки "Север" ликвидировали более 350 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении с начала июля. Огневое поражение по живой силе противника происходит как на линии боевого соприкосновения, так в тыловых районах противника", - рассказал офицер.
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Воздушная разведка, по его словам, фиксирует любые передвижения ВСУ, пресекая попытки ротации и организации контрнаступательных действий. Он добавил, что в ходе поддержки штурмовых групп уничтожаются опорные пункты, укрепления, артиллерийские позиции и пункты управления вражескими БПЛА. Удары также приходятся по технике, задействованной в доставке боеприпасов, горючего и продовольствия.
Карта уточнил, что поражение наносится ствольной и реактивной артиллерией разных калибров, а также ударными дронами - FPV с осколочно-фугасной частью и беспилотниками самолетного типа, причем тип боевой части выбирается в зависимости от конкретной цели.
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