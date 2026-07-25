В Сумской области ВСУ ищут российские автомобили для маскировки

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ для передвижений в Сумской области выбирают российские автомобили ВАЗ для маскировки под гражданское население, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Сумская область - одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.