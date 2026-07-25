Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие ВСУ в Сумской области для маскировки под гражданское население используют российские автомобили ВАЗ.
- Такой вывод можно сделать из анализа публикаций украинских волонтеров.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ для передвижений в Сумской области выбирают российские автомобили ВАЗ для маскировки под гражданское население, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что подразделения ВСУ в Сумской области активно ищут "российские автомобили (ВАЗ) для маскировки под гражданское население, предпочитая их дорогостоящим пикапам", - сказал собеседник агентства.
Сумская область - одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.
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