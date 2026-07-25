БПЛА "Севера" уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы БПЛА 41-го мотострелкового полка российской группировки войск «Север» уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ в Сумской области.
- Противник использовал НРТК для подвоза боеприпасов и дистанционного минирования, но был поражен прямым попаданием FPV-дрона.
КУРСК, 25 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ в Сумской области, сообщил РИА новости командир расчета с позывным Стрела.
"В ходе патрулирования заметили движение малогабаритной платформы без экипажа - характерные признаки НРТК (наземный робототехнический комплекс - ред.)", - рассказал он.
Военнослужащий отметил, что противник использовал НРТК для подвоза боеприпасов и дистанционного минирования.
"Мы незамедлительно подняли FPV-дрон, зашли с тыла и поразили ходовую часть и аккумуляторный отсек прямым попаданием. Робот потерял управление, загорелся и полностью вышел из строя... Работаем по любым целям, будь то живая сила или роботы", - сообщил он.
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22 июня 2022, 17:18