БПЛА "Севера" уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ

"Мы незамедлительно подняли FPV-дрон, зашли с тыла и поразили ходовую часть и аккумуляторный отсек прямым попаданием. Робот потерял управление, загорелся и полностью вышел из строя... Работаем по любым целям, будь то живая сила или роботы", - сообщил он.