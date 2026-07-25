Военных транспортной авиации ВСУ перевели в группу ПВО в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащих 25-й бригады транспортной авиации ВСУ перевели в мобильную группу ПВО в Сумской области.
- Также некоторых из них перевели в "помповиков", отвечающих за противодействие FPV на переднем крае.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Военнослужащих 25-й бригады транспортной авиации ВСУ перевели в мобильную группу ПВО в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские волонтеры сообщают, что военнослужащих 25-й бригады транспортной авиации ВВСУ перебросили в Сумскую область в состав мобильных групп ПВО, а также "помповиков", отвечающих за противодействие FPV на переднем крае", - сказал собеседник агентства.
Сумская область - одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18