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Военных транспортной авиации ВСУ перевели в группу ПВО в Сумской области - РИА Новости, 25.07.2026
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06:39 25.07.2026
Военных транспортной авиации ВСУ перевели в группу ПВО в Сумской области

Военнослужащих 25-й бригады ВВС ВСУ перевели в мобильную группу ПВО

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащих 25-й бригады транспортной авиации ВСУ перевели в мобильную группу ПВО в Сумской области.
  • Также некоторых из них перевели в "помповиков", отвечающих за противодействие FPV на переднем крае.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Военнослужащих 25-й бригады транспортной авиации ВСУ перевели в мобильную группу ПВО в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские волонтеры сообщают, что военнослужащих 25-й бригады транспортной авиации ВВСУ перебросили в Сумскую область в состав мобильных групп ПВО, а также "помповиков", отвечающих за противодействие FPV на переднем крае", - сказал собеседник агентства.
Сумская область - одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.
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