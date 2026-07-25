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В Сумской области уничтожили боевиков ВСУ при попытке пойти в контратаку - РИА Новости, 25.07.2026
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06:36 25.07.2026 (обновлено: 08:44 25.07.2026)
В Сумской области уничтожили боевиков ВСУ при попытке пойти в контратаку

ВС России уничтожили две штурмовые группы ВСУ в районе Могрицы в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две штурмовые группы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ пытались контратаковать в районе села Могрица Сумской области.
  • Российские военные уничтожили их.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные ликвидировали две штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся контратаковать в районе села Могрица Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"ВСУ дважды пытались контратаковать наши подразделения силами штурмовых групп 47-й ОМБр около Могрицы. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены", — сказал собеседник агентства.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка "Север". За неделю противник потерял в зоне ее ответственности более 1695 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
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22 июня 2022, 17:18
 
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