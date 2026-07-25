Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две штурмовые группы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ пытались контратаковать в районе села Могрица Сумской области.
- Российские военные уничтожили их.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные ликвидировали две штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся контратаковать в районе села Могрица Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"ВСУ дважды пытались контратаковать наши подразделения силами штурмовых групп 47-й ОМБр около Могрицы. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены", — сказал собеседник агентства.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка "Север". За неделю противник потерял в зоне ее ответственности более 1695 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
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