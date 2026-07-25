Мастерская "Запада" оперативно чинит БПЛА на Краснолиманском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Полевая мастерская группировки «Запад» на Краснолиманском направлении обеспечивает бесперебойный ремонт дронов.

В мастерской налажен полный технологический цикл: от сборки FPV-дронов и коптеров-разведчиков до их прошивки, калибровки и настройки частот для защиты от средств радиоэлектронной борьбы противника.

За неделю специалисты изготавливают и ремонтируют более 10 дронов и оптоволоконных катушек.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полевая мастерская группировки "Запад" на Краснолиманском направлении обеспечивает бесперебойный ремонт дронов для непрерывных ударов по противнику, сообщили в Министерстве обороны России.

"В подразделении группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении активно функционирует полевая мастерская по обслуживанию и ремонту БПЛА. Благодаря работе этой мастерской, время восстановления дронов сокращено до минимума... Это позволяет расчетам БПЛА наносить непрерывные удары по опорным пунктам, технике и живой силе противника, существенно приближая выполнение поставленных задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что в мобильной мастерской налажен полный технологический цикл: от сборки FPV-дронов и коптеров-разведчиков до их прошивки, калибровки и настройки частот для защиты от средств радиоэлектронной борьбы противника.

По словам военного ведомства, особое внимание уделяется подготовке аппаратов на оптоволоконной связи — техники вручную наматывают кабели на катушки и сваривают оптоволокно, что обеспечивает устойчивую связь без риска радиоперехвата.

Боец с позывным Порох назвал лабораторию "сердцем дивизиона". По его словам, здесь проводится первичный осмотр беспилотников на наличие дефектов, а также зашиваются программы, необходимые для выполнения боевых задач.

"Специалисты обслуживают аппараты различных типов, включая FPV, "Молния-2", "Зала" и "Мерлин". Кроме того, в лаборатории ведется подготовка боеприпасов для дронов и обучение операторов на специальном симуляторе, максимально приближенном к реальным боевым условиям", - рассказал он.