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Мастерская "Запада" оперативно чинит БПЛА на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.07.2026
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05:05 25.07.2026
Мастерская "Запада" оперативно чинит БПЛА на Краснолиманском направлении

В группировке "Запад" активно функционирует полевая мастерская по ремонту БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота расчета БПЛА "Молния-2"
Работа расчета БПЛА Молния-2 - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа расчета БПЛА "Молния-2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полевая мастерская группировки «Запад» на Краснолиманском направлении обеспечивает бесперебойный ремонт дронов.
  • В мастерской налажен полный технологический цикл: от сборки FPV-дронов и коптеров-разведчиков до их прошивки, калибровки и настройки частот для защиты от средств радиоэлектронной борьбы противника.
  • За неделю специалисты изготавливают и ремонтируют более 10 дронов и оптоволоконных катушек.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полевая мастерская группировки "Запад" на Краснолиманском направлении обеспечивает бесперебойный ремонт дронов для непрерывных ударов по противнику, сообщили в Министерстве обороны России.
"В подразделении группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении активно функционирует полевая мастерская по обслуживанию и ремонту БПЛА. Благодаря работе этой мастерской, время восстановления дронов сокращено до минимума... Это позволяет расчетам БПЛА наносить непрерывные удары по опорным пунктам, технике и живой силе противника, существенно приближая выполнение поставленных задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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В Минобороны подчеркнули, что в мобильной мастерской налажен полный технологический цикл: от сборки FPV-дронов и коптеров-разведчиков до их прошивки, калибровки и настройки частот для защиты от средств радиоэлектронной борьбы противника.
По словам военного ведомства, особое внимание уделяется подготовке аппаратов на оптоволоконной связи — техники вручную наматывают кабели на катушки и сваривают оптоволокно, что обеспечивает устойчивую связь без риска радиоперехвата.
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Боец с позывным Порох назвал лабораторию "сердцем дивизиона". По его словам, здесь проводится первичный осмотр беспилотников на наличие дефектов, а также зашиваются программы, необходимые для выполнения боевых задач.
"Специалисты обслуживают аппараты различных типов, включая FPV, "Молния-2", "Зала" и "Мерлин". Кроме того, в лаборатории ведется подготовка боеприпасов для дронов и обучение операторов на специальном симуляторе, максимально приближенном к реальным боевым условиям", - рассказал он.
Боец с позывным Федот добавил, что в мастерской также организовано производство комплектующих с помощью 3D-печати, что позволяет оперативно изготавливать необходимые детали на месте. По его словам, за неделю специалисты изготавливают и ремонтируют более 10 дронов и оптоволоконных катушек.
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