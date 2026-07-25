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Совфед одобрил закон о приостановке или запрете продажи опасной продукции - РИА Новости, 25.07.2026
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01:11 25.07.2026
Совфед одобрил закон о приостановке или запрете продажи опасной продукции

Совфед одобрил закон, позволяющий пресекать продажу опасных товаров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 марта 2027 года в силу вступит закон, позволяющий оперативно приостанавливать или запрещать продажу продукции, опасной для потребителей.
  • Закон совершенствует механизм прекращения реализации продукции с помощью государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке («Честный знак»).
  • Главные государственные санитарные врачи получат право выносить предписания о приостановке или запрете реализации продукции при угрозе заболеваний и необходимости срочных мер по предотвращению вреда жизни или здоровью человека.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий с 1 марта 2027 года оперативно приостанавливать или запрещать продажу продукции, которая может представлять опасность для потребителей.
Документ совершенствует правовой механизм прекращения реализации продукции при получении достоверных сведений о ее несоответствии обязательным требованиям и об угрозе жизни и здоровью людей.
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Одобренный закон позволит приостанавливать или запрещать продажу такой продукции во внесудебном порядке с помощью государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС "Честный знак"). Предписания о приостановке или запрете реализации маркированных товаров будут исполняться с применением данной системы в порядке, установленном правительством РФ.
Новый закон также расширяет основания для выдачи предписаний о приостановке или запрете реализации продукции. В частности, главные государственные санитарные врачи смогут выносить такие предписания при угрозе возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в случае необходимости принятия незамедлительных мер по предотвращению причинения вреда жизни или здоровью человека.
Также вводится градация предписаний по объему (партия, вид продукции за период, весь вид, вся продукция) с дифференциацией полномочий должностных лиц, а также обязанность надзорного органа информировать на своем сайте о выдаче таких предписаний. Если предписания касаются товаров, подлежащих обязательной маркировке, то информация об их выдаче должна также размещаться в ГИС "Честный знак".
Решение о возобновлении реализации продукции будет приниматься в течение трех рабочих дней с момента исчезновения оснований выдачи соответствующего предписания. Уточняется, что выездная проверка соблюдения продавцами, осуществляющими розничную продажу товаров, обязательных требований к их маркировке средствами идентификации будет проводиться без их предварительного уведомления.
Для реализации документа потребуется принятие подзаконных нормативных правовых актов, говорится в заключении комитета СФ по регламенту.
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