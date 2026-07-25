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Слуцкий назвал атаку ВСУ на турбазу в Кирилловке чудовищным терактом - РИА Новости, 25.07.2026
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15:02 25.07.2026
Слуцкий назвал атаку ВСУ на турбазу в Кирилловке чудовищным терактом

Слуцкий: атака на турбазу является новым военным преступлением Зеленского

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал атаку на турбазу в Кирилловке военным преступлением и чудовищным терактом.
  • Слуцкий подчеркнул, что турбаза не могла быть военной целью, и осудил отсутствие реакции со стороны ЕС на произошедшее.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Атака на турбазу в Кирилловке является новым военным преступлением Владимира Зеленского и чудовищным терактом, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что восемь человек погибли, в том числе двое детей, 14 пострадали в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе.
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"Атака на турбазу в Кирилловке, где бандеровцы преднамеренно ударили дронами по спящим отдыхающим, чудовищный теракт и новое военное преступление Зеленского", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "в истерике осуждала российские удары возмездия" по объектам ВПК в Киевской области и Славянске, а глава евродипломатии Кая Каллас "грозилась "вызвать на ковер" российского представителя".
"И где сейчас осуждение и признание неоправданных зверств украинских фашистов в отношении детей и женщин? Классика двойных стандартов", - отметил политик.
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Слуцкий подчеркнул, что турбаза никак не могла быть военной целью, как и колледж в Старобельске, в котором укрофашисты убили более 20 подростков.
"Однобокие подходы пещерных русофобов в верхушке ЕС создали нацистского монстра на Украине. Не раз говорил: мерцы, фон дер ляйены, калласы и иже с ними - прямые соучастники преступлений бандеровского режима", - добавил глава комитета.
Он отметил, что здравомыслящим силам на Западе пора открыть глаза на то, кого поддерживают на Украине европейские столицы.
Слуцкий выразил самые искренние соболезнования родным и близким погибших, а также скорейшего восстановления пострадавшим.
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