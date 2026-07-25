В Севастополе три человека пострадали при атаке ВСУ

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Севастополь, врачи оказали им всю необходимую помощь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что у двоих мужчин ранены ноги, а у женщины - кисть. Один мужчина уже выписан и чувствует себя нормально, женщина и второй пострадавший пока остаются под наблюдением медиков, добавил губернатор.