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В Севастополе три человека пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 25.07.2026
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19:00 25.07.2026 (обновлено: 19:06 25.07.2026)
В Севастополе три человека пострадали при атаке ВСУ

В Севастополе три человека пострадали во время атаки ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали три человека.
  • У двоих мужчин ранены ноги, у женщины — кисть.
  • Одного мужчину уже выписали, женщина и второй пострадавший остаются под наблюдением медиков.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Севастополь, врачи оказали им всю необходимую помощь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Накануне во время атаки ВСУ в Севастополе пострадали три человека... Врачи оказали всю необходимую помощь", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что у двоих мужчин ранены ноги, а у женщины - кисть. Один мужчина уже выписан и чувствует себя нормально, женщина и второй пострадавший пока остаются под наблюдением медиков, добавил губернатор.
Развожаев подчеркнул, что все пострадавшие в момент атаки были на улице, и призвал жителей города не игнорировать сигнал тревоги.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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