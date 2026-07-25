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Ростовская прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА - РИА Новости, 25.07.2026
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12:00 25.07.2026 (обновлено: 12:01 25.07.2026)
Ростовская прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА

В Ростовской области открыли горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОператор горячей линии
Оператор горячей линии - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для пострадавших после атаки БПЛА.
  • В результате массированной воздушной атаки ночью в Ростовской области пять человек получили ранения.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщает надзорное ведомство.
Как информировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, ночью регион подвергся массированной воздушной атаке. Силы ПВО работали во всех районах области, уничтожены БПЛА и ракеты. Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе.
"Для оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области организована горячая линия", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей региона, пострадавших в связи воздушной атакой.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьРостов-на-ДонуКрасносулинский районЮрий Слюсарь
 
 
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