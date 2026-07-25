Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону восстановят нарушенное грозовым фронтом электроснабжение - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 25.07.2026 (обновлено: 19:15 25.07.2026)

В Ростове-на-Дону восстановят нарушенное грозовым фронтом электроснабжение

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за грозового фронта произошло аварийное отключение электроснабжения в восточной, центральной и западной частях Ростова-на-Дону.
  • Электроснабжение планируют восстановить до 22:00 25 июля.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Нарушенное грозовым фронтом электроснабжение в части Ростова-на-Дону восстановят к 22.00 субботы, 25 июля, сообщает департамент по ЖКХ города.
"В связи с прохождением грозового фронта на территории Ростовской области произошло аварийное отключение электроснабжения центров питания в городе Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.
Оператор горячей линии - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Ростовская прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА
Вчера, 12:00
Уточняется, что сейчас электроснабжение отсутствует в восточной, центральной и западной частях города. Кроме того, временно остановлена работа насосного оборудования на объектах водоснабжения. В связи с этим возможно снижение давления воды в жилых домах.
"Специалисты ПАО "Россети Юг" и АО "Донэнерго" уже ведут работу по устранению повреждений и восстановление электроснабжения", - отметили в департаменте.
Там добавили, что ориентировочный срок восстановления электроснабжения до 22.00.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В Ростовской области проверят данные о преследовании женщины экс-сожителем
23 июля, 14:38
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала