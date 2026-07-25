В Роскачестве рассказали о главной опасности еды из сервисов доставки

Краткий пересказ от РИА ИИ Нарушение «холодовой цепи» при доставке готовых блюд приводит к размножению в них патогенных микроорганизмов.

Признаки нарушения условий перевозки включают посторонний неприятный запах, повреждения упаковки, следы подтеков, вздутые крышки, нехарактерную липкость, появление слизи или расслоение соусов, а также активный конденсат внутри пакета.

Наиболее уязвимы для нарушения температурного режима блюда из сырых продуктов без термической обработки, такие как тартары, суши и роллы, а также кремовые десерты и салаты с майонезными заправками.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Нарушение "холодовой цепи" при доставке готовых блюд приводит к размножению в них микроорганизмов, заявила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

"Главная опасность при доставке - нарушение так называемой "холодовой цепи". Если горячее блюдо остыло, а охлажденное нагрелось во время транспортировки, в продуктах начинают активно размножаться патогенные микроорганизмы. Горячий суп должен быть горячим, а не теплым, охлажденный салат - ощутимо прохладным", - рассказала специалист в беседе с " Лентой.ру ".

По ее словам, о нарушении условий перевозки говорят и другие признаки, такие как посторонний неприятный запах, вмятины или разрывы упаковки, следы подтеков, вздутые крышки, нехарактерная липкость, появление слизи или расслоение соусов. Особенно стоит обратить внимание на активный конденсат внутри пакета с готовыми блюдами, это признак перепадов температуры, которые создают идеальную среду для бактерий.

Спеценко подчеркнула, что наиболее уязвимы для нарушения температурного режима блюда из сырых продуктов без термической обработки - тартары, суши и роллы, а также кремовые десерты и салаты с майонезными заправками.