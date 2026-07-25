Умер режиссер Чак Рассел

"Рассел неожиданно скончался в среду в своем доме в Сан-Диего", – сообщает портал.

Его жена обнаружила Рассела без сознания и вызвала службу спасения. Прибывшие на место пожарные и медики не смогли вернуть его к жизни. Точная причина смерти на данный момент остается неизвестной.