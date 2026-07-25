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Умер режиссер Чак Рассел - РИА Новости, 25.07.2026
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02:25 25.07.2026
Умер режиссер Чак Рассел

Умер режиссер фильма "Маска" Чак Рассел

© Фото : предоставлено Фондом киноЧак Рассел
Чак Рассел - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : предоставлено Фондом кино
Чак Рассел. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Чак Рассел скончался в возрасте 74 лет.
  • Смерть произошла неожиданно в его доме в Сан-Диего, точная причина на данный момент неизвестна.
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, работавший над культовым фильмом "Маска", Чак Рассел скончался в возрасте 74 лет, сообщил портал Hollywood Reporter со ссылкой на супругу Рассела.
"Рассел неожиданно скончался в среду в своем доме в Сан-Диего", – сообщает портал.
Его жена обнаружила Рассела без сознания и вызвала службу спасения. Прибывшие на место пожарные и медики не смогли вернуть его к жизни. Точная причина смерти на данный момент остается неизвестной.
Чак Рассел посвятил кинематографу более 40 лет. В 1987 году он дебютировал в качестве режиссера фильма "Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна". В 1994 он срежиссировал главный блокбастер в его карьере – "Маска" с Джимом Керри в главной роли.
 
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