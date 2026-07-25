Рейтинг@Mail.ru
В России потушили 41 природный пожар за сутки - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 25.07.2026 (обновлено: 13:39 25.07.2026)
В России потушили 41 природный пожар за сутки

В России за сутки потушили 41 лесной пожар на площади 20 772 гектара

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки лесопожарные службы потушили в российских регионах 41 пожар на площади свыше 20 тысяч гектаров.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили в российских регионах 41 пожар за сутки на площади свыше 20 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидирован 41 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 20 772 гектара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к полуночи в России тушили 141 лесной пожар на площади более 170 тысяч гектаров.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Под Ростовом-на-Дону потушили лесной пожар
21 июля, 18:02
 
ПроисшествияРоссияБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала