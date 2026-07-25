В России потушили 41 природный пожар за сутки

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили в российских регионах 41 пожар за сутки на площади свыше 20 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.

Отмечается, что к полуночи в России тушили 141 лесной пожар на площади более 170 тысяч гектаров.