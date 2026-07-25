В России потушили 41 природный пожар за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки лесопожарные службы потушили в российских регионах 41 пожар на площади свыше 20 тысяч гектаров.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили в российских регионах 41 пожар за сутки на площади свыше 20 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидирован 41 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 20 772 гектара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к полуночи в России тушили 141 лесной пожар на площади более 170 тысяч гектаров.
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21 июля, 18:02