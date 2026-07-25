Заключительный этап "Тур де Франс" сократят из-за пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Парижа и организаторы «Тур де Франс» решили сократить заключительный этап веломногодневки.
- 21-й этап с финишем в Париже будет сокращен с 133 км до 89 км.
- Решение принято из-за пожаров во Франции и необходимости передислокации сил безопасности для защиты пострадавших районов.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полиция Парижа и организаторы "Тур де Франс" приняли решение сократить заключительный этап веломногодневки по причине пожаров во Франции и передислокации сил безопасности, сообщается на странице соревнований в соцсети X.
21-й этап с финишем в Париже пройдет в воскресенье, 26 июля. Вместо первоначально запланированных 133 км участники проедут 89 км.
"В связи с многочисленными пожарами, которые охватили территорию Франции, в частности Жиронду, спасательные службы полностью мобилизованы для борьбы с возгораниями, в то время как силы внутренней безопасности участвуют в обеспечении защиты пострадавших районов и населения. На этом фоне министр внутренних дел принял решение передислоцировать часть сил безопасности с заключительного этапа "Тур де Франс" с целью усиления бригад, задействованных в районах, пострадавших от пожаров", - говорится в сообщении.
Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. В течение недели огонь стремительно распространяется в департаментах Жиронда и Ланд на юго-западе страны. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
На этапе "Тур де Франс" восемь зрителей пострадали в ДТП
12 июля, 22:56