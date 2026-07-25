Заключительный этап "Тур де Франс" сократят из-за пожаров

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полиция Парижа и организаторы "Тур де Франс" приняли решение сократить заключительный этап веломногодневки по причине пожаров во Франции и передислокации сил безопасности, сообщается на странице соревнований в соцсети X.

Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. В течение недели огонь стремительно распространяется в департаментах Жиронда и Ланд на юго-западе страны. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.