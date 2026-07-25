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В Ульяновской области три человека погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 25.07.2026
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17:40 25.07.2026
В Ульяновской области три человека погибли при пожаре в доме

В Ульяновской области при пожаре в доме погибли пожилая женщина и двое детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Большие Ключищи Ульяновской области в многоквартирном доме произошло возгорание, в результате которого погибли женщина 75 лет и двое детей — 6 лет и 3 года.
  • Прокуратура Ульяновского района начала проверку для оценки соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних и требований пожарной безопасности.
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Пожилая женщина и двое детей погибли в результате возгорания в многоквартирном доме в селе Большие Ключищи Ульяновской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Всего в квартире находилось три человека, они погибли. Дети 6 лет и 3 года, прабабушка 75 лет", - рассказал собеседник агентства.
В ГУМЧС РИА Новости уточнили, что пожарные выезжали на вызов на улице Ленина села Большие Ключища. Там произошло задымление в квартире двухэтажного дома. Были обнаружены погибшими мальчик 2020 года рождения, девочка 2023 года рождения и женщина 1950 года рождения.
Прокуратура Ульяновского района начала проверку в связи с пожаром. Надзорный орган намерен дать оценку исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних и требований пожарной безопасности.
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