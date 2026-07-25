В Ульяновской области три человека погибли при пожаре в доме

САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Пожилая женщина и двое детей погибли в результате возгорания в многоквартирном доме в селе Большие Ключищи Ульяновской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Всего в квартире находилось три человека, они погибли. Дети 6 лет и 3 года, прабабушка 75 лет", - рассказал собеседник агентства.

В ГУМЧС РИА Новости уточнили, что пожарные выезжали на вызов на улице Ленина села Большие Ключища. Там произошло задымление в квартире двухэтажного дома. Были обнаружены погибшими мальчик 2020 года рождения, девочка 2023 года рождения и женщина 1950 года рождения.