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Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 25.07.2026
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04:43 25.07.2026 (обновлено: 04:47 25.07.2026)
Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы локализовали

На юго-востоке Москвы локализовали пожар на территории производственного ангара

© РИА НовостиПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости
Пожар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в производственном ангаре на юго-востоке Москвы локализован на площади три тысячи квадратных метров.
  • О пострадавших не поступало сведений.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пожар на юго-востоке Москвы локализован на площади три тысячи квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, сообщает столичное ГУМЧС РФ.
В ночь на субботу пресс-служба МЧС России сообщала, что ангар на юго-востоке столицы горит на площади одна тысяча квадратных метров. Позднее площадь возгорания увеличилась до 3000 "квадратов", к тушению привлекли два вертолета. Сведения о пострадавших не поступали.
"Столичные огнеборцы локализовали пожар на юго-востоке города... Пожар локализован на площади три тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Спасателями установлено, что произошло загорание в помещении производственного ангара.
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