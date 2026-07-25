Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы локализовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в производственном ангаре на юго-востоке Москвы локализован на площади три тысячи квадратных метров.
- О пострадавших не поступало сведений.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пожар на юго-востоке Москвы локализован на площади три тысячи квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, сообщает столичное ГУМЧС РФ.
"Столичные огнеборцы локализовали пожар на юго-востоке города... Пожар локализован на площади три тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Спасателями установлено, что произошло загорание в помещении производственного ангара.