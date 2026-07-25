К тушению ангара в Москве привлекли два вертолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Площадь пожара на юго-востоке Москвы увеличилась до 3 тысяч квадратных метров.
- К тушению пожара привлечены два вертолета, на месте работают около 100 человек и 28 единиц техники.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Площадь пожара на юго-востоке Москвы, где горит производственное помещение, выросла до 3 тысяч квадратных метров, к тушению привлечены два вертолета, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Площадь пожара 3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают около 100 человек личного состава и 28 единиц техники.
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