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К тушению ангара в Москве привлекли два вертолета - РИА Новости, 25.07.2026
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03:10 25.07.2026 (обновлено: 03:16 25.07.2026)
К тушению ангара в Москве привлекли два вертолета

Площадь пожара в ангаре на юго-востоке Москвы выросла до трех тысяч квадратов

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Тушение пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Площадь пожара на юго-востоке Москвы увеличилась до 3 тысяч квадратных метров.
  • К тушению пожара привлечены два вертолета, на месте работают около 100 человек и 28 единиц техники.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Площадь пожара на юго-востоке Москвы, где горит производственное помещение, выросла до 3 тысяч квадратных метров, к тушению привлечены два вертолета, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что ангар на юго-востоке столицы горит на площади 1 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
"Площадь пожара 3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают около 100 человек личного состава и 28 единиц техники.
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