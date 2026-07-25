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На юго-востоке Москвы загорелся производственный ангар - РИА Новости, 25.07.2026
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01:22 25.07.2026
На юго-востоке Москвы загорелся производственный ангар

На юго-востоке Москвы горит ангар на площади 1000 "квадратов"

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юго-востоке Москвы горит ангар на площади 1000 квадратных метров.
  • Информации о пострадавших не поступало, в тушении пожара задействовано около 20 человек и пять единиц техники.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Крупный пожар тушат на юго-востоке Москвы, горит ангар на площади 1000 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Москва, ЮВАО, Автомобильный проезд, дом 10, строение 14. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в помещении производственного ангара на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействовано около 20 человек и пять единиц техники.
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