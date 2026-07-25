На юго-востоке Москвы загорелся производственный ангар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юго-востоке Москвы горит ангар на площади 1000 квадратных метров.
- Информации о пострадавших не поступало, в тушении пожара задействовано около 20 человек и пять единиц техники.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Крупный пожар тушат на юго-востоке Москвы, горит ангар на площади 1000 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Москва, ЮВАО, Автомобильный проезд, дом 10, строение 14. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в помещении производственного ангара на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействовано около 20 человек и пять единиц техники.
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