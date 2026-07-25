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Кировский губернатор рассказал о пострадавших при ракетной атаке на завод - РИА Новости, 25.07.2026
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11:54 25.07.2026 (обновлено: 13:09 25.07.2026)
Кировский губернатор рассказал о пострадавших при ракетной атаке на завод

Соколов: 13 раненных при ракетной атаке на завод в Кирове находятся в больнице

© Фото : Александр Соколов/TelegramГубернатор Кировской области Александр Соколов посетил пострадавших во время атаки ВСУ работников завода в Кирове
Губернатор Кировской области Александр Соколов посетил пострадавших во время атаки ВСУ работников завода в Кирове - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Александр Соколов/Telegram
Губернатор Кировской области Александр Соколов посетил пострадавших во время атаки ВСУ работников завода в Кирове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ракетной атаки на завод в Кирове пострадали 27 человек.
  • 13 пострадавших при атаке на завод в Кирове находятся в больнице, 14 получили амбулаторную помощь.
  • Глава региона Александр Соколов посетил Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где пообщался с пациентами и врачами.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Тринадцать пострадавших при ракетной атаке на завод в Кирове находятся в больнице, всего ранения получили 27 человек, сообщил глава региона Александр Соколов.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал РИА Новости, что 12 пострадавших при атаке ВСУ на Киров доставлены в больницы города, 14 получили медицинскую помощь амбулаторно.
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"Сегодня с утра заехал в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где проходят лечение пострадавшие работники предприятия в Кирове, на которое вчера была совершена вражеская атака. Всего раненых в результате трагедии – 27 человек, из них 14 человек получили амбулаторную помощь, 13 - проходят лечение стационарно", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что пообщался с пациентами и врачами, которые делают все возможное, чтобы люди скорее пошли на поправку.
"Пациенты находятся на контроле министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко, вся необходимая помощь оказывается", - подчеркнул глава региона.
Губернатор Кировской области в пятницу утром заявил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой 32 человека пострадали, 6 из них погибли на месте. Позже выяснилось, что один из числившихся погибшим жив. В регионе объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.
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