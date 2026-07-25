Губернатор Кировской области Александр Соколов посетил пострадавших во время атаки ВСУ работников завода в Кирове

Губернатор Кировской области Александр Соколов посетил пострадавших во время атаки ВСУ работников завода в Кирове

Кировский губернатор рассказал о пострадавших при ракетной атаке на завод

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате ракетной атаки на завод в Кирове пострадали 27 человек.

13 пострадавших при атаке на завод в Кирове находятся в больнице, 14 получили амбулаторную помощь.

Глава региона Александр Соколов посетил Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где пообщался с пациентами и врачами.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Тринадцать пострадавших при ракетной атаке на завод в Кирове находятся в больнице, всего ранения получили 27 человек, сообщил глава региона Александр Соколов.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал РИА Новости, что 12 пострадавших при атаке ВСУ на Киров доставлены в больницы города, 14 получили медицинскую помощь амбулаторно.

« "Сегодня с утра заехал в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где проходят лечение пострадавшие работники предприятия в Кирове, на которое вчера была совершена вражеская атака. Всего раненых в результате трагедии – 27 человек, из них 14 человек получили амбулаторную помощь, 13 - проходят лечение стационарно", - написал Соколов в своем Telegram-канале

Он рассказал, что пообщался с пациентами и врачами, которые делают все возможное, чтобы люди скорее пошли на поправку.

"Пациенты находятся на контроле министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко, вся необходимая помощь оказывается", - подчеркнул глава региона.