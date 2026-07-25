ВС России поразили военные объекты в порту Одессы и Измаила

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России поразила объекты портовой инфраструктуры в портах Одесса и Измаил.
- В порту Одесса поражены объекты, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а в порту Измаил — объекты для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Армия России поразила объекты портовой инфраструктуры в портах "Одесса" и "Измаил", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
ВС РФ в ночь на субботу продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
"В порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18