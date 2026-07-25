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ВС России поразили военные объекты в порту Одессы и Измаила - РИА Новости, 25.07.2026
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09:13 25.07.2026 (обновлено: 09:31 25.07.2026)
ВС России поразили военные объекты в порту Одессы и Измаила

ВС РФ поразили в портах Одессы и Измаила связанную с ВСУ инфраструктуру

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России поразила объекты портовой инфраструктуры в портах Одесса и Измаил.
  • В порту Одесса поражены объекты, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а в порту Измаил — объекты для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Армия России поразила объекты портовой инфраструктуры в портах "Одесса" и "Измаил", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
ВС РФ в ночь на субботу продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
"В порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения", - говорится в сообщении.
"В порту "Измаил" (государственное предприятие "Измаильский морской торговый порт") поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ", - отмечает МО РФ.
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