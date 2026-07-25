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Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 25.07.2026
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08:10 25.07.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

Синоптик Позднякова: в Москве в субботу ожидается до 25 градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выходных в Москве ожидается температура воздуха в пределах плюс 23–25 градусов.
  • В субботу и воскресенье прогнозируются кратковременные дожди.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 25 градусов и дождь ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу погода будет разной на территории столичного региона. Ночью - без осадков или без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь… Ветер будет северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что температура воздуха в субботу в Москве ожидается в пределах плюс 23 - плюс 25 градусов.
"В воскресенье в городе будет приниматься кратковременный дождь, ночью в столице без существенных осадков", - подчеркнула она.
По словам Поздняковой, в воскресенье в Москве прогнозируется плюс 22 - плюс 25 градусов.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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