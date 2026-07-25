Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

Краткий пересказ от РИА ИИ На выходных в Москве ожидается температура воздуха в пределах плюс 23–25 градусов.

В субботу и воскресенье прогнозируются кратковременные дожди.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 25 градусов и дождь ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В субботу погода будет разной на территории столичного региона. Ночью - без осадков или без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь… Ветер будет северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду", - рассказала Позднякова

Синоптик отметила, что температура воздуха в субботу в Москве ожидается в пределах плюс 23 - плюс 25 градусов.

"В воскресенье в городе будет приниматься кратковременный дождь, ночью в столице без существенных осадков", - подчеркнула она.