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В Саратовской области женщина погибла при столкновении машины с поездом - РИА Новости, 25.07.2026
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14:07 25.07.2026 (обновлено: 14:18 25.07.2026)
В Саратовской области женщина погибла при столкновении машины с поездом

В Саратовской области в ДТП с поездом погибла женщина, двое пострадали

© Фото : Южная транспортная прокуратура/TeegramПоследствия столкновения автомобиля с пассажирским поездом в Саратовской области. 25 июля 2026
Последствия столкновения автомобиля с пассажирским поездом в Саратовской области. 25 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Южная транспортная прокуратура/Teegram
Последствия столкновения автомобиля с пассажирским поездом в Саратовской области. 25 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратовской области произошло ДТП с поездом Москва — Астрахань и автомобилем Lada Granta.
  • В результате ДТП погибла женщина-пассажир, водитель и еще одна пассажирка автомобиля пострадали.
  • Автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездом, несмотря на применение экстренного торможения, столкновения избежать не удалось.
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Пассажирка легкового автомобиля погибла, двое пострадали в ДТП с поездом Москва-Астрахань в Саратовской области, сообщают региональная Госавтоинспекция и ПривЖД.
ДТП случилось в 12.10 мск рядом с селом Усатово Краснокутского район. Рядом с переездом произошло столкновение поезда и Lada Granta.
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"В результате ДТП пассажир-женщина погибла, водитель-мужчина и пассажир-женщина доставлены в медицинское учреждение. Данные по участникам ДТП уточняются", - рассказали журналистам в ГАИ.
В свою очередь Приволжская железная дорога сообщила, что автомобиль выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 6 Москва – Астрахань.
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Сотрудники локомотивной бригады и пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. Схода подвижного состава нет. На движение других поездов ситуация не повлияла", - рассказали подробности в ПривЖД.
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ПроисшествияСаратовская областьМоскваАстраханьГИБДД МВД РФПриволжская железная дорога
 
 
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