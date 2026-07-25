В Саратовской области женщина погибла при столкновении машины с поездом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратовской области произошло ДТП с поездом Москва — Астрахань и автомобилем Lada Granta.
- В результате ДТП погибла женщина-пассажир, водитель и еще одна пассажирка автомобиля пострадали.
- Автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездом, несмотря на применение экстренного торможения, столкновения избежать не удалось.
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Пассажирка легкового автомобиля погибла, двое пострадали в ДТП с поездом Москва-Астрахань в Саратовской области, сообщают региональная Госавтоинспекция и ПривЖД.
ДТП случилось в 12.10 мск рядом с селом Усатово Краснокутского район. Рядом с переездом произошло столкновение поезда и Lada Granta.
"В результате ДТП пассажир-женщина погибла, водитель-мужчина и пассажир-женщина доставлены в медицинское учреждение. Данные по участникам ДТП уточняются", - рассказали журналистам в ГАИ.
В свою очередь Приволжская железная дорога сообщила, что автомобиль выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 6 Москва – Астрахань.
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Сотрудники локомотивной бригады и пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. Схода подвижного состава нет. На движение других поездов ситуация не повлияла", - рассказали подробности в ПривЖД.