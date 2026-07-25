В Саратовской области женщина погибла при столкновении машины с поездом

САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Пассажирка легкового автомобиля погибла, двое пострадали в ДТП с поездом Москва-Астрахань в Саратовской области, сообщают региональная Госавтоинспекция и ПривЖД.

ДТП случилось в 12.10 мск рядом с селом Усатово Краснокутского район. Рядом с переездом произошло столкновение поезда и Lada Granta.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Сотрудники локомотивной бригады и пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. Схода подвижного состава нет. На движение других поездов ситуация не повлияла", - рассказали подробности в ПривЖД.