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Парапланерист, упавший с высоты в Подмосковье, не справился с управлением - РИА Новости, 25.07.2026
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19:50 25.07.2026
Парапланерист, упавший с высоты в Подмосковье, не справился с управлением

Упавший с высоты в Подмосковье парапланерист не справился с управлением

© Depositphotos.com / Olga_ShchПарапланерист в небе
Парапланерист в небе - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Depositphotos.com / Olga_Shch
Парапланерист в небе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье парапланерист упал с высоты около 10 метров и был госпитализирован с травмами.
  • Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и проводят проверку.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спортсмен-парапланерист, упавший с высоты в Подмосковье, не справился с управлением, следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает в субботу Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В субботу около 14.30 в поле вблизи деревни Клово упал 30-летний парапланерист. Пострадавший госпитализирован с травмами.
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"По предварительным данным, мужчина, не справившись с управлением собственным парапланом, упал с высоты около 10 метров. Находившийся поблизости парапланерист-инструктор незамедлительно сообщил о происшествии в экстренные службы", - сообщили в ведомстве.
По факту падения проводится проверка, следователи устанавливают полную картину произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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