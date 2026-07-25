Парапланерист, упавший с высоты в Подмосковье, не справился с управлением

В субботу около 14.30 в поле вблизи деревни Клово упал 30-летний парапланерист. Пострадавший госпитализирован с травмами.

"По предварительным данным, мужчина, не справившись с управлением собственным парапланом, упал с высоты около 10 метров. Находившийся поблизости парапланерист-инструктор незамедлительно сообщил о происшествии в экстренные службы", - сообщили в ведомстве.