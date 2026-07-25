Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье парапланерист упал с высоты около 10 метров и был госпитализирован с травмами.
- Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и проводят проверку.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спортсмен-парапланерист, упавший с высоты в Подмосковье, не справился с управлением, следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает в субботу Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В субботу около 14.30 в поле вблизи деревни Клово упал 30-летний парапланерист. Пострадавший госпитализирован с травмами.
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"По предварительным данным, мужчина, не справившись с управлением собственным парапланом, упал с высоты около 10 метров. Находившийся поблизости парапланерист-инструктор незамедлительно сообщил о происшествии в экстренные службы", - сообщили в ведомстве.
По факту падения проводится проверка, следователи устанавливают полную картину произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.