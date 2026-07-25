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Новые корабли ВМФ нужно называть именами героев СВО, заявил Герой Поддубный - РИА Новости, 25.07.2026
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21:03 25.07.2026
Новые корабли ВМФ нужно называть именами героев СВО, заявил Герой Поддубный

Герой России Поддубный предложил называть корабли ВМФ именами героев СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и Евгений Поддубный
Президент России Владимир Путин и Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и Евгений Поддубный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель «Единой России» Евгений Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ РФ именами героев СВО.
  • Поддубный посетил завод «Янтарь» в Калининградской области и обсудил свою инициативу с представителями рабочего коллектива завода и волонтерами.
  • По словам Поддубного, его предложение уже обсуждалось с представителями Министерства обороны.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новые корабли военно-морского флота (ВМФ) РФ нужно называть именами героев СВО, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.
Как сообщает пресс-служба партии, в субботу Поддубный посетил завод "Янтарь" в Калининградской области. В ходе визита ему показали территорию завода, стапели и верфи. Он посетил храм и музей предприятия. Также Герой России встретился представителями рабочего коллектива завода и волонтерами.
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"Герои Специальной военной операции обладают тем особым опытом, который могут передать последующим поколениям и имеют на это право. Поэтому есть инициатива - называть корабли, которые вводятся в состав ВМФ, именами героев СВО", - цитирует Поддубного пресс-служба партии.
По его словам, это предложение уже обсуждалось с представителями министерства обороны.
"Есть очевидные и актуальные предложения, например, назвать корабль именем дважды героя Российской Федерации Михаила Гудкова. Но есть и множество других воинов, которые проявили на специальной военной операции героизм. Боевые корабли должны носить имена наших павших героев. Хотя есть прецеденты, когда корабли называли и именами живых людей", - приводит слова Поддубного пресс-служба.
Он отметил, что новое поколение необходимо воспитывать примерами современных героев.
Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" основан в 1945 году после окончания Второй мировой войны. За 80 лет завод стал известным строителем и ремонтником боевых кораблей и гражданских судов. Сегодня предприятие специализируется на военном и гражданском судостроении, а также судоремонте, на изготовлении металлоконструкций различного назначения из стали и легких сплавов, металлообработке.
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