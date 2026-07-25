Новые корабли ВМФ нужно называть именами героев СВО, заявил Герой Поддубный

Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель «Единой России» Евгений Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ РФ именами героев СВО.

Поддубный посетил завод «Янтарь» в Калининградской области и обсудил свою инициативу с представителями рабочего коллектива завода и волонтерами.

По словам Поддубного, его предложение уже обсуждалось с представителями Министерства обороны.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новые корабли военно-морского флота (ВМФ) РФ нужно называть именами героев СВО, Новые корабли военно-морского флота (ВМФ) РФ нужно называть именами героев СВО, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.

Как сообщает пресс-служба партии, в субботу Поддубный посетил завод "Янтарь" в Калининградской области . В ходе визита ему показали территорию завода, стапели и верфи. Он посетил храм и музей предприятия. Также Герой России встретился представителями рабочего коллектива завода и волонтерами.

"Герои Специальной военной операции обладают тем особым опытом, который могут передать последующим поколениям и имеют на это право. Поэтому есть инициатива - называть корабли, которые вводятся в состав ВМФ, именами героев СВО", - цитирует Поддубного пресс-служба партии.

По его словам, это предложение уже обсуждалось с представителями министерства обороны.

"Есть очевидные и актуальные предложения, например, назвать корабль именем дважды героя Российской Федерации Михаила Гудкова. Но есть и множество других воинов, которые проявили на специальной военной операции героизм. Боевые корабли должны носить имена наших павших героев. Хотя есть прецеденты, когда корабли называли и именами живых людей", - приводит слова Поддубного пресс-служба.

Он отметил, что новое поколение необходимо воспитывать примерами современных героев.