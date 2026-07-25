Двум фигуранткам дела о подготовке терактов в Пятигорске грозит до 20 лет

НАЛЬЧИК, 25 июл - РИА Новости. Двум женщинам, которые проходят фигурантками по делу о подготовке терактов против силовиков в Пятигорске, грозит срок до 20 лет лишения свободы, сообщил в интервью РИА Новости руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Александр Перепелицын.