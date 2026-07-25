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Двум фигуранткам дела о подготовке терактов в Пятигорске грозит до 20 лет - РИА Новости, 25.07.2026
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17:18 25.07.2026
Двум фигуранткам дела о подготовке терактов в Пятигорске грозит до 20 лет

СК: двум фигуранткам дела о подготовке терактов в Пятигорске грозит до 20 лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне в Пятигорске были предотвращены теракты против правоохранителей, запланированные спецслужбами Украины.
  • Две женщины, 19 и 47 лет, были задержаны при попытке доставить самодельные взрывные устройства к месту предполагаемого теракта.
  • Фигуранткам грозит до 20 лет лишения свободы по обвинениям в покушении на совершение террористического акта и незаконной перевозке боеприпасов.
НАЛЬЧИК, 25 июл - РИА Новости. Двум женщинам, которые проходят фигурантками по делу о подготовке терактов против силовиков в Пятигорске, грозит срок до 20 лет лишения свободы, сообщил в интервью РИА Новости руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Александр Перепелицын.
В июне в ЦОС ФСБ России сообщили о срыве силовиками в Пятигорске задуманного спецслужбами Украины двойного теракта против правоохранителей. По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя фигурантки приехали из Москвы и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к КПП одного из силовых ведомств младшую задержали. Затем задержали и вторую женщину, которая тоже должна была доставить взрывчатку к месту теракта.
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"Сейчас фигурантки под стражей. Они обвиняются в покушении на совершение террористического акта и незаконной перевозке боеприпасов. Им грозит до 20 лет лишения свободы", - сообщил Перепелицын.
По словам руководителя регионального СУСК России, женщины не были "идейными смертницами", а работали по указке кураторов как марионетки.
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