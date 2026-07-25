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В Госдуме рассказали о прибавке к накопительным пенсиям - РИА Новости, 25.07.2026
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02:54 25.07.2026
В Госдуме рассказали о прибавке к накопительным пенсиям

Социальный фонд автоматически пересчитает накопительные пенсии с 1 августа

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Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 августа Социальный фонд России автоматически пересчитает накопительные пенсии, прибавка составит 17,3%.
  • Выплаты повысят на 19,3% для тех, кто формировал накопления самостоятельно: с помощью добровольных взносов, по программе государственного софинансирования пенсии, а также за счет материнского капитала, направленного на накопительную пенсию.
  • Перерасчет пройдет автоматически, подавать заявление или приносить документы не нужно, пенсия в новом размере придет с августа 2026 года.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Соцфонд с 1 августа автоматически пересчитает накопительные пенсии, прибавка составит 17,3%, а для участников программы софинансирования и родителей, направивших маткапитал на пенсию, - 19,3%, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"С 1 августа Социальный фонд России автоматически пересчитает накопительные пенсии. Это коснется тех, кто уже получает такую выплату через СФР. Прибавка составит 17,3% за счет дохода от инвестирования пенсионных накоплений в 2025 году", - сказала Стенякина.
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Она уточнила, что отдельно на 19,3% повысят выплаты тем, кто формировал накопления самостоятельно: с помощью добровольных взносов, по программе государственного софинансирования пенсии, а также за счет материнского капитала, направленного на накопительную пенсию.
По словам депутата, единой суммы прибавки нет - чем больше была накопительная пенсия, тем заметнее будет повышение.
Стенякина напомнила, что в пенсионные накопления могут входить взносы работодателя, перечисленные с 2002 по 2013 год, добровольные взносы, материнский капитал и доход от инвестирования этих средств, а с 2014 года обязательные взносы работодателей идут только на страховую пенсию, но ранее сформированные накопления продолжают инвестировать.
"Повышение касается выплат, которые назначил СФР. Если пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, условия и размер перерасчета нужно уточнять в этом фонде. Узнать, где именно находятся накопления, можно из выписки с индивидуального лицевого счета на портале "Госуслуги", - добавила она.
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Парламентарий подчеркнула, что перерасчет пройдет автоматически и подавать заявление или приносить документы не нужно, а пенсия в новом размере придет с августа 2026 года.
"Партия "Единая Россия" последовательно выступает за то, чтобы каждый человек, выходящий на заслуженный отдых, чувствовал себя защищенным. Все меры поддержки, которые мы принимаем - от ежегодной индексации страховых пенсий до перерасчета накопительной части, - направлены на то, чтобы пенсионеры жили достойно. Мы и дальше будем искать механизмы, которые позволят укрепить их благосостояние", - подытожила Стенякина.
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