В Госдуме рассказали о прибавке к накопительным пенсиям

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 августа Социальный фонд России автоматически пересчитает накопительные пенсии, прибавка составит 17,3%.

Выплаты повысят на 19,3% для тех, кто формировал накопления самостоятельно: с помощью добровольных взносов, по программе государственного софинансирования пенсии, а также за счет материнского капитала, направленного на накопительную пенсию.

Перерасчет пройдет автоматически, подавать заявление или приносить документы не нужно, пенсия в новом размере придет с августа 2026 года.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Соцфонд с 1 августа автоматически пересчитает накопительные пенсии, прибавка составит 17,3%, а для участников программы софинансирования и родителей, направивших маткапитал на пенсию, - 19,3%, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"С 1 августа Социальный фонд России автоматически пересчитает накопительные пенсии. Это коснется тех, кто уже получает такую выплату через СФР. Прибавка составит 17,3% за счет дохода от инвестирования пенсионных накоплений в 2025 году", - сказала Стенякина

Она уточнила, что отдельно на 19,3% повысят выплаты тем, кто формировал накопления самостоятельно: с помощью добровольных взносов, по программе государственного софинансирования пенсии, а также за счет материнского капитала, направленного на накопительную пенсию.

По словам депутата, единой суммы прибавки нет - чем больше была накопительная пенсия, тем заметнее будет повышение.

Стенякина напомнила, что в пенсионные накопления могут входить взносы работодателя, перечисленные с 2002 по 2013 год, добровольные взносы, материнский капитал и доход от инвестирования этих средств, а с 2014 года обязательные взносы работодателей идут только на страховую пенсию, но ранее сформированные накопления продолжают инвестировать.

"Повышение касается выплат, которые назначил СФР. Если пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, условия и размер перерасчета нужно уточнять в этом фонде. Узнать, где именно находятся накопления, можно из выписки с индивидуального лицевого счета на портале "Госуслуги", - добавила она.

Парламентарий подчеркнула, что перерасчет пройдет автоматически и подавать заявление или приносить документы не нужно, а пенсия в новом размере придет с августа 2026 года.