В Москве мошенники выманили у пенсионера 20,6 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Пенсионер из Москвы потерял более 20,6 миллиона рублей из-за мошенников.

Аферисты использовали дипфейк и убедили мужчину, что он финансирует преступную деятельность, после чего заставили его «сотрудничать».

Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление лиц, причастных к мошенничеству.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 20,6 миллиона рублей под предлогом видеозвонка с руководителем государственного органа, сообщает прокуратура столицы.

"Семидесятипятилетний житель Москвы получил уведомление о том, что у него состоится разговор по видеосвязи в одном из приложений с руководителем государственного органа… После общения по видеосвязи пенсионер отдал мошенникам более 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении

Отмечается, что аферисты, используя дипфейк, сообщили мужчине якобы о переводе от него денег на финансирование преступной деятельности, а затем убедили его "сотрудничать".

"В течение месяца он снимал со счетов различные суммы, дома пересчитывал деньги перед монитором компьютера, а затем передавал приезжавшим к нему курьерам, получая в мессенджере "документы о приеме денежных средств", - рассказали в прокуратуре.

Более того, по указанию злоумышленников пенсионер продал и свой автомобиль. Общий ущерб превысил 20,6 миллиона рублей.

Установление лиц причастных к мошенничеству находится на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.