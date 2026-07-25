В Москве мошенники выманили у пенсионера 20,6 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пенсионер из Москвы потерял более 20,6 миллиона рублей из-за мошенников.
- Аферисты использовали дипфейк и убедили мужчину, что он финансирует преступную деятельность, после чего заставили его «сотрудничать».
- Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление лиц, причастных к мошенничеству.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 20,6 миллиона рублей под предлогом видеозвонка с руководителем государственного органа, сообщает прокуратура столицы.
Отмечается, что аферисты, используя дипфейк, сообщили мужчине якобы о переводе от него денег на финансирование преступной деятельности, а затем убедили его "сотрудничать".
"В течение месяца он снимал со счетов различные суммы, дома пересчитывал деньги перед монитором компьютера, а затем передавал приезжавшим к нему курьерам, получая в мессенджере "документы о приеме денежных средств", - рассказали в прокуратуре.
Более того, по указанию злоумышленников пенсионер продал и свой автомобиль. Общий ущерб превысил 20,6 миллиона рублей.
Установление лиц причастных к мошенничеству находится на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.
В надзорном органе напомнили, что стоит прекратить разговор по телефону в случае просьб финансового характера, а также, что правоохранители никогда не общаются с гражданами через мессенджер, не просят снимать деньги и переводить их на определенные счета.