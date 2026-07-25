Рейтинг@Mail.ru
В Мексике прокуратура расследует проведение ужина ФИФА в замке Чапультепек - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:18 25.07.2026 (обновлено: 22:31 25.07.2026)
В Мексике прокуратура расследует проведение ужина ФИФА в замке Чапультепек

Генпрокуратура Мексики расследует проведение ужина ФИФА в замке Чапультепек

CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Флаг Мексики
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Флаг Мексики. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральная прокуратура Мексики начала расследование в связи с проведением торжественного ужина FIFA в замке Чапультепек.
  • Национальный институт антропологии и истории засекретил сведения об оплате аренды замка Чапультепек, так как это может повлиять на расследование.
  • Расследование начато после заявления сотрудников института о том, что разрешение на проведение приема FIFA нарушило несколько законов Мексики.
МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Мексики (FGR) начала расследование в связи с проведением торжественного ужина ФИФА в замке Чапультепек накануне открытия чемпионата мира по футболу, а Национальный институт антропологии и истории (INAH) засекретил сведения об оплате аренды исторического объекта, сообщила газета El Universal.
"Классификация информации по настоящему запросу как информации ограниченного доступа обоснована тем, что генеральная прокуратура начала уголовное расследование, которое в настоящее время находится в производстве", - приводит издание ответ INAH на запрос о предоставлении копии платежного документа.
Леандро Паредес - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
ФИФА назначила прокурора для расследования драки на поле после финала ЧМ
21 июля, 07:53
По данным газеты, институт отказался раскрывать копию документа об оплате более 1,3 миллиона песо или около 75 тысяч долларов США, перечисленных ФИФА за использование замка Чапультепек в мексиканской столице, заявив, что публикация этих материалов нарушит тайну следствия и может повлиять на надлежащее расследование.
Расследование было начато после того, как 23 июня группа сотрудников INAH подала заявление в прокуратуру, заявив, что разрешение на проведение приема ФИФА в историческом комплексе нарушило конституцию Мексики, закон о национальном имуществе и законодательство об охране археологических, художественных и исторических памятников.
Ужин состоялся 10 июня по случаю открытия чемпионата мира, который принимали Мексика, США и Канада. На мероприятии присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино, а президент Мексики Клаудия Шейнбаум ненадолго посетила прием, чтобы выступить с приветственной речью.
Ранее INAH сообщал, что FIFA заплатила за аренду замка Чапультепек, а проведение мероприятия полностью соответствовало действующему законодательству и сопровождалось всеми необходимыми мерами по сохранению исторического памятника. Позднее министр культуры Мексики Клаудия Куриэль де Икаса также заявила, что аренда замка не нарушала закон, а жалоба сотрудников института не имеет правовых оснований.
Дональд Трамп с Кубком мира в финале ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Трамп подставляет ФИФА, а Аргентина бесит фанатов: чем расстроил ЧМ-2026?
21 июля, 15:03
 
ФутболСпортМексикаМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    Велес
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ленинградец
    Урал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Шинник
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Арсенал Тула
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Ростов
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала