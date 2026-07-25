В Мексике прокуратура расследует проведение ужина ФИФА в замке Чапультепек

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральная прокуратура Мексики начала расследование в связи с проведением торжественного ужина FIFA в замке Чапультепек.

Национальный институт антропологии и истории засекретил сведения об оплате аренды замка Чапультепек, так как это может повлиять на расследование.

Расследование начато после заявления сотрудников института о том, что разрешение на проведение приема FIFA нарушило несколько законов Мексики.

МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Мексики (FGR) начала расследование в связи с проведением торжественного ужина ФИФА в замке Чапультепек накануне открытия чемпионата мира по футболу, а Национальный институт антропологии и истории (INAH) засекретил сведения об оплате аренды исторического объекта, сообщила газета Генеральная прокуратура Мексики (FGR) начала расследование в связи с проведением торжественного ужина ФИФА в замке Чапультепек накануне открытия чемпионата мира по футболу, а Национальный институт антропологии и истории (INAH) засекретил сведения об оплате аренды исторического объекта, сообщила газета El Universal

"Классификация информации по настоящему запросу как информации ограниченного доступа обоснована тем, что генеральная прокуратура начала уголовное расследование, которое в настоящее время находится в производстве", - приводит издание ответ INAH на запрос о предоставлении копии платежного документа.

По данным газеты, институт отказался раскрывать копию документа об оплате более 1,3 миллиона песо или около 75 тысяч долларов США , перечисленных ФИФА за использование замка Чапультепек в мексиканской столице, заявив, что публикация этих материалов нарушит тайну следствия и может повлиять на надлежащее расследование.

Расследование было начато после того, как 23 июня группа сотрудников INAH подала заявление в прокуратуру, заявив, что разрешение на проведение приема ФИФА в историческом комплексе нарушило конституцию Мексики, закон о национальном имуществе и законодательство об охране археологических, художественных и исторических памятников.

Ужин состоялся 10 июня по случаю открытия чемпионата мира, который принимали Мексика, США и Канада. На мероприятии присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино, а президент Мексики Клаудия Шейнбаум ненадолго посетила прием, чтобы выступить с приветственной речью.