Мантуров назвал задачи по развитию торговли в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о необходимости совершенствовать регулирование в торговле с учетом технологических вызовов времени.
- Российская торговая отрасль демонстрирует уникальную гибкость и стабильность товаропроводящей сети.
- В ней уже используются цифровые решения и роботизация, она становится катализатором развития новых технологий.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. России необходимо совершенствовать регулирование в торговле с учетом технологических вызовов времени, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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"Перед нами стоят задачи по развитию нормативной базы, которая будет соответствовать вызовам времени. Российская торговая отрасль в сравнении с другими странами демонстрирует уникальную гибкость и стабильность товаропроводящей сети, и нам важно, выстраивая регулирование, сохранить эти качества", - сказал Мантуров.
Он подчеркнул, что российская торговля следует современным тенденциям. В ней уже используются цифровые решения и роботизация. Кроме того, отрасль постепенно становится катализатором развития новых технологий.
"Мы видим это по динамичному внедрению предприятиями складских роботов и роботов-доставщиков, использованию алгоритмов машинного зрения", - добавил первый вице-премьер.
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20 июля, 15:56