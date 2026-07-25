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Мантуров назвал задачи по развитию торговли в России - РИА Новости, 25.07.2026
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10:42 25.07.2026
Мантуров назвал задачи по развитию торговли в России

Мантуров: России нужно регулировать торговлю с учетом технологических вызовов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о необходимости совершенствовать регулирование в торговле с учетом технологических вызовов времени.
  • Российская торговая отрасль демонстрирует уникальную гибкость и стабильность товаропроводящей сети.
  • В ней уже используются цифровые решения и роботизация, она становится катализатором развития новых технологий.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. России необходимо совершенствовать регулирование в торговле с учетом технологических вызовов времени, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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"Перед нами стоят задачи по развитию нормативной базы, которая будет соответствовать вызовам времени. Российская торговая отрасль в сравнении с другими странами демонстрирует уникальную гибкость и стабильность товаропроводящей сети, и нам важно, выстраивая регулирование, сохранить эти качества", - сказал Мантуров.
Он подчеркнул, что российская торговля следует современным тенденциям. В ней уже используются цифровые решения и роботизация. Кроме того, отрасль постепенно становится катализатором развития новых технологий.
"Мы видим это по динамичному внедрению предприятиями складских роботов и роботов-доставщиков, использованию алгоритмов машинного зрения", - добавил первый вице-премьер.
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