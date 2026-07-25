Мантуров назвал задачи по развитию торговли в России

«

"Перед нами стоят задачи по развитию нормативной базы, которая будет соответствовать вызовам времени. Российская торговая отрасль в сравнении с другими странами демонстрирует уникальную гибкость и стабильность товаропроводящей сети, и нам важно, выстраивая регулирование, сохранить эти качества", - сказал Мантуров.