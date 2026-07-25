Краткий пересказ от РИА ИИ Французский историк Пьер Малиновски попросил гражданство России в 2022 году, чтобы показать свою любовь к стране в сложный период.

Президент Владимир Путин предоставил его ученому за три недели.

Малиновски считает, что не станет настоящим русским из-за отсутствия русской крови.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски сообщил РИА Новости, что попросил гражданство России в 2022 году, чтобы показать свою любовь к стране в самый сложный период.

"Когда началась война и весь мир стал разрывать связи с Россией , когда никто больше не хотел иметь с ней ничего общего, я решил показать свою любовь к ней и подал заявление на российское гражданство", — рассказал он.

По словам историка, он сделал это не по необходимости, а в качестве жеста.

« "Я хотел показать, что именно в самый тяжелый период я стану гражданином России", — добавил собеседник агентства.

Как указал Малиновски, президент России Владимир Путин предоставил ему гражданство всего за три недели.

"Я очень горжусь тем, что стал гражданином России. И русские это уважают. Но настоящим русским я никогда не стану. У меня нет русской крови. Я француз, который является гражданином Российской Федерации", — резюмировал он.

Историк подчеркнул, что реализовал так много проектов для обеих стран, что для него естественно быть частью и Франции, и России.