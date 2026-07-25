Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский историк Пьер Малиновски попросил гражданство России в 2022 году, чтобы показать свою любовь к стране в сложный период.
- Президент Владимир Путин предоставил его ученому за три недели.
- Малиновски считает, что не станет настоящим русским из-за отсутствия русской крови.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски сообщил РИА Новости, что попросил гражданство России в 2022 году, чтобы показать свою любовь к стране в самый сложный период.
"Когда началась война и весь мир стал разрывать связи с Россией, когда никто больше не хотел иметь с ней ничего общего, я решил показать свою любовь к ней и подал заявление на российское гражданство", — рассказал он.
По словам историка, он сделал это не по необходимости, а в качестве жеста.
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"Я хотел показать, что именно в самый тяжелый период я стану гражданином России", — добавил собеседник агентства.
Как указал Малиновски, президент России Владимир Путин предоставил ему гражданство всего за три недели.
"Я очень горжусь тем, что стал гражданином России. И русские это уважают. Но настоящим русским я никогда не стану. У меня нет русской крови. Я француз, который является гражданином Российской Федерации", — резюмировал он.
Историк подчеркнул, что реализовал так много проектов для обеих стран, что для него естественно быть частью и Франции, и России.
Фонд развития русско-французских исторических инициатив, основанный Малиновски в 2018 году, осуществил несколько совместных археологических проектов, посвященных общей истории двух государств. Среди наиболее известных — обнаружение под Смоленском останков генерала армии Наполеона Шарля-Этьена Гюдена и их возвращение во Францию в 2021 году, поиск останков солдат Русского экспедиционного корпуса в Курси, исследования, посвященные эскадрилье "Нормандия — Неман", блокаде Ленинграда, Сталинградской битве и событиям войны 1812 года.