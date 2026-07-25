Махачкалинское "Динамо" одержало волевую победу над "Факелом" в матче РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воронежский «Факел» уступил махачкалинскому «Динамо» в матче первого тура чемпионата России по футболу.
- Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воронежский "Факел" дома уступил махачкалинскому "Динамо" в матче первого тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. "Факел" повел в счете, после того как отличился Вячеслав Якимов (21-я минута). Победу "Динамо" принес Александр Сандрачук (79), еще один мяч в свои ворота отправил защитник "Факела" Юрий Журавлев (30).
25 июля 2026 • начало в 18:30
Завершен
22’ • Вячеслав Якимов
30’ • Юрий Журавлев (А)
79’ • Александр Сандрачук
24-летний защитник Сандрачук забил свой первый мяч в Российской премьер-лиге (РПЛ). "Динамо" тренирует Вадим Евсеев, в 2023 году он занимал пост главного тренера "Факела". В прошлом сезоне "Динамо" не одержало ни одной гостевой победы в РПЛ.
Во втором туре "Динамо" примет столичный "Локомотив" 1 августа, на следующий день "Факел" на выезде сыграет с "Краснодаром".