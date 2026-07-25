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Махачкалинское "Динамо" одержало волевую победу над "Факелом" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
20:28 25.07.2026
Махачкалинское "Динамо" одержало волевую победу над "Факелом" в матче РПЛ

Махачкалинское "Динамо" обыграло "Факел" в матче РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВадим Евсеев
Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воронежский «Факел» уступил махачкалинскому «Динамо» в матче первого тура чемпионата России по футболу.
  • Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воронежский "Факел" дома уступил махачкалинскому "Динамо" в матче первого тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. "Факел" повел в счете, после того как отличился Вячеслав Якимов (21-я минута). Победу "Динамо" принес Александр Сандрачук (79), еще один мяч в свои ворота отправил защитник "Факела" Юрий Журавлев (30).
Российская премьер-лига (РПЛ)
25 июля 2026 • начало в 18:30
Завершен
Факел
1 : 2
Динамо Махачкала
22‎’‎ • Вячеслав Якимов
30‎’‎ • Юрий Журавлев (А)
79‎’‎ • Александр Сандрачук
(Даниил Лесовой)
Календарь Турнирная таблица История встреч
24-летний защитник Сандрачук забил свой первый мяч в Российской премьер-лиге (РПЛ). "Динамо" тренирует Вадим Евсеев, в 2023 году он занимал пост главного тренера "Факела". В прошлом сезоне "Динамо" не одержало ни одной гостевой победы в РПЛ.
Во втором туре "Динамо" примет столичный "Локомотив" 1 августа, на следующий день "Факел" на выезде сыграет с "Краснодаром".
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ФутболСпортАлександр СандрачукВячеслав ЯкимовЮрий ЖуравлевФакелРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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