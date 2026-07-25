Махачкалинское "Динамо" одержало волевую победу над "Факелом" в матче РПЛ

24-летний защитник Сандрачук забил свой первый мяч в Российской премьер-лиге (РПЛ). "Динамо" тренирует Вадим Евсеев, в 2023 году он занимал пост главного тренера "Факела". В прошлом сезоне "Динамо" не одержало ни одной гостевой победы в РПЛ.