Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Запорожской области Юлией Сажаевой.
- В ночь на 25 июля ВСУ атаковали базы отдыха в Кирилловке с помощью БПЛА, в результате чего погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом Запорожской области в связи с ударами ВСУ по турбазам в Кирилловке и при необходимости поможет.
"Находимся на связи с региональным детским уполномоченным Юлией Сажаевой. При необходимости подключимся для дополнительной поддержки", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
В ночь на 25 июля ВСУ с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха. В результате погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.