Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Запорожской области

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом Запорожской области в связи с ударами ВСУ по турбазам в Кирилловке и при необходимости поможет.