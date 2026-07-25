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Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2026
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14:55 25.07.2026
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Запорожской области

Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Сажаевой после атак ВСУ

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
CC0 / AAA333 /
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Запорожской области Юлией Сажаевой.
  • В ночь на 25 июля ВСУ атаковали базы отдыха в Кирилловке с помощью БПЛА, в результате чего погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом Запорожской области в связи с ударами ВСУ по турбазам в Кирилловке и при необходимости поможет.
"Находимся на связи с региональным детским уполномоченным Юлией Сажаевой. При необходимости подключимся для дополнительной поддержки", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
В ночь на 25 июля ВСУ с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха. В результате погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.
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РоссияЗапорожская областьМария Львова-БеловаВооруженные силы Украины
 
 
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