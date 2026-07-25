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Львова-Белова рассказала о состоянии девочки после атаки ВСУ в Кирилловке - РИА Новости, 25.07.2026
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14:48 25.07.2026 (обновлено: 15:33 25.07.2026)
Львова-Белова рассказала о состоянии девочки после атаки ВСУ в Кирилловке

Львова-Белова: пострадавшую при атаке ВСУ в Кирилловке девочку госпитализировали

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ в Кирилловке двое детей погибли.
  • Девочка-подросток госпитализирована в тяжелом состоянии, ей оказывается медицинская помощь.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Девочка-подросток госпитализирована в тяжелом состоянии после атаки ВСУ в Кирилловке, ей оказывается медицинская помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Трагедия в Запорожской области. Среди погибших в результате атаки ВСУ в Кирилловке двое детей. От всего сердца соболезную близким! Девочка-подросток госпитализирована в тяжелом состоянии, ребенку оказывается медицинская помощь", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
В ночь на 25 июля ВСУ с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха. В результате погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.
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24 июля, 01:48
 
ПроисшествияРоссияЗапорожская областьМария Львова-БеловаВооруженные силы Украины
 
 
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