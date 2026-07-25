Львова-Белова рассказала о состоянии девочки после атаки ВСУ в Кирилловке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ в Кирилловке двое детей погибли.
- Девочка-подросток госпитализирована в тяжелом состоянии, ей оказывается медицинская помощь.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Девочка-подросток госпитализирована в тяжелом состоянии после атаки ВСУ в Кирилловке, ей оказывается медицинская помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Трагедия в Запорожской области. Среди погибших в результате атаки ВСУ в Кирилловке двое детей. От всего сердца соболезную близким! Девочка-подросток госпитализирована в тяжелом состоянии, ребенку оказывается медицинская помощь", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
В ночь на 25 июля ВСУ с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха. В результате погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.