Резидент ОЭЗ Москвы разработал детские носилки для скорой помощи

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" и специалисты Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова разработали детские носилки для педиатрических отделений больниц и бригад скорой помощи, заявил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он рассказал, что данное изделие уже прошло государственную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает системную поддержку высокотехнологичным предприятиям. Резиденты столичной ОЭЗ освобождены от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль снижена до двух процентов. Сэкономленные средства предприятия направляют на расширение и модернизацию производств, разработку новой инновационной продукции", – приводит пресс-служба особой экономической зоны "Технополис Москва" слова Ликсутова.

Заместитель мэра Москвы также добавил, что преференции позволили компании, которая специализируется на выпуске медицинских изделий, создать детские носилки. Они учитывают анатомические особенности ребенка. На сегодняшний день изделия уже используются на четырех подстанциях скорой помощи.

Отмечается, что разработкой носилок занимается компания "Медплант". Данное изделие предназначено для маленьких пациентов ростом от 65 до 130 сантиметров и весом от 8 до 35 килограммов. Главная особенность устройства — съемные валики. Они фиксируют тело и голову ребенка, защищая его от смещений при движении. Для безопасности транспортировки в конструкцию также встроены ремни фиксации, уточнили в пресс-службе ОЭЗ. Медикам будет удобно переносить изделие благодаря плечевым ремням и ручкам, которые предусмотрели для работы в стесненных условиях.

Кроме того, предприятие разработало и запустило в серийное производство 45 медизделий, 14 из которых вошли в оснащение машин скорой помощи. Продукция компании регулярно поставляется более чем в 50 регионов России. В этом году отгрузки осуществлены в Ярославскую область, Краснодарский край, Белгородскую область и Татарстан.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" в текущем году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия она превратилась из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр для компаний, определяющих технологический суверенитет России. На сегодняшний день на 10 площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" на территории 430 гектаров локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.

Москва создает базу для технологического суверенитета страны, отметили в пресс-службе. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" наращивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Это вносит вклад в реализацию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".