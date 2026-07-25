Суд возобновил производство по делу блогера Лерчек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судебное производство по делу блогера Валерии Чекалиной возобновлено.
- Заседание назначено на 30 июля.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Судебное производство по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) возобновлено, заседание назначено на 30 июля, следует из данных Гагаринского районного суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам на сайте Гагаринского суда по делу Чекалиной, в пятницу были подписаны постановления о возобновлении производства и о назначении судебного заседания на 30 июля.
"Текущее состояние.... Назначено судебное заседание на 30.07.2026 16.00", - говорится в картотеке суда.
В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело о выводе денег за рубеж в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.
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