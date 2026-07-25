Суд возобновил производство по делу блогера Лерчек

Согласно материалам на сайте Гагаринского суда по делу Чекалиной, в пятницу были подписаны постановления о возобновлении производства и о назначении судебного заседания на 30 июля.

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело о выводе денег за рубеж в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.